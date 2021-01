Duelo Nasser/Peterhansel aquece Dakar

Hoje disputou-se a quarta etapa deste Dakar. Nasser Al-Attiyah voltou a vencer, com uma curta margem para Stéphane Peterhansel que ficou a escassos segundos do vencedor do dia, mantendo assim a liderança da prova.





Peterhansel é exímio em gerir a sua prestação em prova e vais ser interessante ver a luta entre estes dois pilotos.Quem parece não conseguir recuperar do atraso na classificação geral é Carlos Sainz que está a 36 minutos do líder.Mais uma excelente etapa do jovem sul africano campeão nacional em título Henk Lategan que chegou a liderar a etapa de hoje. Este é um nome que vai seguramente darQuanto à prestação dos portugueses na etapa de hoje: a dupla Ricardo Porém/Jorge Monteiro alcançou o 39º posto, e está em 32º da geral, o que para já é um bom resultado. Certamente que esta equipa quererá subir ainda mais na classificação.Nas motas, quem fez a melhor operação foi Barreda Bort na sua Honda, vencendo a especial e está a escassos da liderança desta edição do Rally Dakar.Neste carrossel de posições que se verifica nas motas, Toby Price, que abriu a pista, foi hoje 22º, e conclui a etapa a perder 14 minutos para o primeiro classificado do dia.Excelente dia nas motas para as cores lusas. Ótima prestação teve hoje Joaquim Rodrigues que fez uma super especial na qual registou o 6º tempo.Nos SSV em Lighweight Vehicle, destaque para Rui Carneiro e para o experiente co-piloto Filipe Serra a fazerem 8º lugar. Nesta categoria a vitória do dia foi para Aron Domzala. Kris Meeke fez etapa limpa e termina a especial no 2º lugar. Será interessante ver o seu desempenho ao arrancar mais à frente.Mais um português a desistir hoje, desta feita o piloto Alexandre Azinhais, com problemas na mota. Este é mais um marco nesta primeira semana de Dakar que é sempre pesada para os concorrentes.A etapa de amanhã antevê-se bastante dura. Será uma especial que vai conduzir a comitiva rumo a Al Qaisumah ao longo de 456 km de troço cronometrado. Esperam-se muitas dificuldades. Será um dia importante para a classificação. Nasser Al-Attiyah, que vai abrir pista amanhã referia exatamente esse aspeto, que a especial cinco é uma das etapas chave deste Dakar. Vamos ver.