«Essa não é má, é aceitável. A outra não»: denunciados comentários sexistas no Dakar

"Condenamos os comentários racistas e sexistas dirigidos à piloto de camiões Aliyyah Koloc e à sua irmã Yasmeen, por um piloto e um mecânico de uma equipa concorrente durante o Rally Dakar", pode ler-se no comunicado divulgado esta quarta-feira pela FIA.





Em causa estão as palavras de Ales Loprais e Petr Pokora sobre as filhas de Martin Koloc, piloto campeão europeu por duas vezes. "Estou a ficar 'duro' pela terceira vez. Olha, a preta de Roudnice está a ir para a direita", comentou Loprais, ao qual Petr Pokora respondeu: "Bem ... Essa não é má, é aceitável. A outra não."Entretanto Loprais já pediu desculpas, no entanto deverá ser castigado pelo comportamento. O Automóvel Clube da República Checa já veio a público sublinhar que não irá tolerar mais este tipo de comportamento. "Qualquer alusão sexista ou racista é totalmente inaceitável e isso também se aplica a um atleta profissional. Recusamo-nos a tolerar retórica semelhante".