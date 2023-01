Falta de gasolina atrasa António Maio: «Foi um dia muito difícil»

António Maio enfrentou uma quarta etapa do Rali Dakar 2023 que se revelou bastante complexa devido às condições do terreno que ficou bastante duro devido às chuvas intensas que caíram na região de Ha-Il onde decorreu a jornada desta quarta-feira. A acrescer a todas as dificuldades dos 425km, acresce o facto de ter ficado combustível quando se encontrava a uma curta distância da zona de reabastecimento."Foi um dia muito difícil. A especial era composta maioritariamente por dunas e pistas de areia e como choveu muito o terreno estava particularmente duro. No início da especial perdi algum tempo porque a mota atascou numa duna, no entanto, consegui resolver o problema rapidamente e daí para a frente consegui imprimir bom ritmo. A 10 quilómetros da assistência fiquei sem gasolina e perdi imenso tempo o que condicionou o resto da minha corrida. Com este resultado fica mais difícil alcançar uma boa classificação, mas vou continuar a lutar e vou dar o meu melhor para conquistar posições", relatou António Maio, que ocupa a 27ª posição da classificação geral das motos.