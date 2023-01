Hélder Rodrigues: «Agora há que continuar o trabalho e voltar à forma física, psicológica e técnica»

Piloto com muita história no Dakar nas duas rodas (alinhou em onze edições entre 2006 e 2017), Hélder Rodrigues terminou este domingo o seu primeiro Dakar ao volante de um automóvel, guiando o seu CanAm da South Racing ao 27.º posto final. Na análise ao trabalho que fez, o piloto português mostrou-se satisfeito e com vontade de melhorar no futuro."Foi o meu primeiro Dakar de quatro rodas, tinha muita coisa a aprender, alguns detalhes de corrida, já tínhamos feito alguns testes, mas em corrida tínhamos pouca experiência. Fomos sempre evoluindo, ganhando confiança. Passados cinco anos sem competição à séria é difícil regressar, mas é desafiante. Foi um Dakar bastante duro com muitos dias de corrida, mas dias também muito bonitos. Agora há que continuar o trabalho e voltar à forma física, psicológica e técnica na parte do automóvel, para conseguirmos uma evolução forte, grande e melhorarmos em todos os aspetos", referiu Hélder Rodrigues.