Hélder Rodrigues: «Demorámos um pouco mais do que é habitual para resolver um problema»

Uma paragem mais prolongada para resolver um problema mecânico condicionou esta quinta-feira a prestação de Hélder Rodrigues na 11.ª etapa do Dakar'2023. Mesmo assim, o piloto nacional foi o 12.º classificado entre os T3 na especial do dia, com 273 km cronometrados, a primeira parte de uma complexa jornada maratona que se prolonga até sexta-feira."Demorámos um pouco mais do que é habitual para resolver um problema mecânico e foi apenas isso que nos impediu de terminar melhor classificados, mas continuamos focados em rolar a um bom ritmo", revelou Helder Rodrigues no final dia em que, pelo facto de ser uma etapa Maratona, não puderam contar com a habitual equipa de assistência da South Racing para fazer a revisão do seu Can-Am.Hélder Rodrigues ficou a 20.54 minutos de Ricardo Porém, o vencedor da tirada, e na geral está agora a 29.º, a 34:53,54 horas de Austin Jones.