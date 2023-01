Hélder Rodrigues e Ricardo Porém no pódio dos SSV na 10.ª etapa do Dakar'2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os portugueses Hélder Rodrigues (Can-Am) e Ricardo Porém (Yamaha) terminaram esta quarta-feira em segundo e terceiro na 10.ª etapa dos veículos ligeiros protótipos (T3) da 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno.

Nas motas, o argentino Kevin Benavides (KTM) é o novo líder da classificação, depois de hoje ter sido quarto na 10.ª de 14 etapas da prova.

O piloto do Botswana Ross Branch (Hero) venceu pela segunda vez nesta edição, deixando o francês Adrien van Beveren (Honda) em segundo, a 21 segundos, após os 114 quilómetros cronometrados entre Haydah e Shaybah, na Arábia Saudita, que acolhe a totalidade da prova pelo quarto ano consecutivo.

O sul-africano Michael Docherty (Husqvarna) foi o terceiro, a 30 segundos.

Com o quarto lugar de hoje, Kevin Benavides ascendeu à liderança das motas, com 1.29 minutos de vantagem sobre o anterior comandante, o norte-americano Skyler Howes (Husqvarna), que perdeu mais de sete minutos e foi apenas 18.º. O australiano Toby Price (KTM), que foi 19.º, desceu de segundo para terceiro, agora a 2.10 minutos do novo comandante.

Nos automóveis, o francês Sébastien Loeb (BRX) venceu pela quarta vez nesta edição, terceira consecutiva, deixando o sueco Mathias Ëkstrom (Audi) em segundo, a 03.04 minutos, com o brasileiro Lucas Moraes (Toyota) em terceiro, a 5.22.

O qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), que hoje foi quarto classificado, mantém a liderança da classificação geral, com 1:21.34 horas de vantagem sobre Lucas Moraes e 1:37.23 sobre Loeb.

Nos veículos ligeiros protótipos (T3), o português Hélder Rodrigues (Can-Am) foi hoje segundo classificado, a 02.46 minutos do vencedor, o norte-americano Seth Quintero (BFG), com Ricardo Porém (Yamaha) em terceiro, a 04.22. João Ferreira (Yamaha) foi nono, a 07.43.

Na quinta-feira disputa-se a 11.ª etapa, com 274 quilómetros, a primeira parte de uma etapa maratona no deserto do Quarto Vazio.