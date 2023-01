Hélder Rodrigues: «Estamos focados em não perder muito tempo e estarmos sempre perto dos primeiros»

Depois do 9.º tempo averbado no prólogo de sábado, Hélder Rodrigues, navegado por Gonçalo Reis aos comandos de um Can-Am inscrito pela South Racing, esteve em excelente plano na 1.ª etapa do Rally Dakar'2023, que se está a disputar na Arábia Saudita, averbando o 7.º tempo da categoria T3, posição que ocupa na classificação geral, nesta que é a sua estreia na disciplina auto da mais importante competição mundial de todo-o-terreno.

"Hoje foi o verdadeiro primeiro dia de Dakar. Foi um dia duro. Um dia com muita, muita pedra. Partimos junto dos principais concorrentes dos SSV, mas misturados com muitos automóveis. Foi, como disse, um dia duro, um dia onde se podia deitar tudo a perder. Ainda não estamos no nosso ritmo. Estamos focados em não perder muito tempo e estarmos sempre perto dos primeiros para, nos próximos dias, tentar continuar a subir na classificação. O nosso objetivo é, aos poucos, chegar à frente, mas temos de ter cuidados e não cometer erros", referiu Hélder Rodrigues no regresso ao Sea Camp após ter disputados os 602.56 km da 1.ª etapa.

Amanhã disputa-se a 2.ª etapa que levará os concorrentes até Al-'Ula na qual serão disputados 430 km ao cronómetro.