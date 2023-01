Hélder Rodrigues: «Já não fazia dunas assim há muito tempo»

Em estreia num Dakar nas quatro rodas, Hélder Rodrigues foi esta quarta-feira o 3.º mais rápido entre os T3 na décima etapa, num dia no qual assume ter recordado as sensações que viveu quando se aventurava neste rali todo-o-terreno nas motos."Estou muito satisfeito. Fiz pódio e consegui hoje o meu melhor resultado neste Dakar. Foi uma bela etapa de dunas. Já não fazia dunas assim há muito tempo. A última vez foi há cinco anos nas motos. Foi um regresso às sensações então vividas. Temos tentado melhorar e estamos claramente mais competitivos do que na semana passada. A primeira semana foi complicada. Tínhamos um problema no carro que denotava falta de potência, mas felizmente isso já está resolvido e vamos continuar e tentar fazer ainda melhor", referiu Helder Rodrigues no final de mais um dia do Rali Dakar.Nas contas da geral dos T3, o português surge agora na 31.ª posição, a 34:47.06 horas do líder Guillaume de Mevius.