Hélder Rodrigues lamenta erro que lhe 'roubou' vitória na etapa: «Faltam-nos corridas...»

Hélder Rodrigues viveu este sábado uma jornada de sabor agridoce no Dakar'2023, já que um erro na fase final da etapa 13 lhe roubou a chance de vencer a tirada e confirmar a sua subida de forma nesta fase final. Tudo sucedeu a 40 quilómetros da meta, numa altura na qual o piloto português dispunha de 1.25 minutos de avanço para o segundo classificado. Acabaria a especial em 10.º, com 15 minutos para Mitchell Guthrie."Hoje foi um dia em que conseguimos andar ao nosso ritmo e liderámos até 30 km do final. Aí o Gonçalo encontrou o wpm facilmente, mas eu segui o cap mal. São situações de corrida que acontecem. Faltam-nos corridas para estarmos ao mais alto nível. Foram 5 anos sem competição. Há 8 meses eu era manager na Honda e o Gonçalo era piloto de motas. Acho que estamos no bom caminho, mas necessitamos de mais corridas e tempo para estarmos todos os dias no topo", revelou Hélder Rodrigues, que nas contas da geral surge na 27.ª posição.Domingo será dia de fechar a aventura, com a disputa da 14.ª etapa, com 136 quilómetros cronometrados que ligarão Al-Hofuf a Dammam.