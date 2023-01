Hélder Rodrigues mantém-se entre os mais rápidos na categoria T3

Hélder Rodrigues garantiu esta sexta-feira a quinta presença num top-10 ao fechar a etapa 6 no 8.º lugar. O piloto, que segue aos comandos de um Can-Am da South Racing sob a navegação de Gonçalo Reis, conseguiu ultrapassar os problemas relacionados com o consumo excessivo e falta de potência no carro para conseguir fechar o dia com mais um resultado positivo naquela que é a sua estreia na competição auto.Amanhã [sábado] dá-se início à 7.ª etapa do Rally Dakar 2023, que não terá a participação de motos e quad devido às más condições climatéricas que se fazem sentir em Riade. Contudo, os Auto, SSV e camiões entram em ação, tendo prevista a conclusão do percurso inicialmente traçado e que conta com um setor seletivo ligeiramente encurtado, composto por 333 km cronometrados.