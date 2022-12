Hélder Rodrigues: «Preocupámo-nos em estar calmos, muito focados e a pensar na corrida»

Hélder Rodrigues, navegado por Gonçalo Reis aos comandos de um Can-Am inscrito pela South Racing, iniciou este sábado a sua participação no Rally Dakar'2023, que se está a disputar na Arábia Saudita, averbando um tempo dentro do Top-10 da categoria T3, nesta que é a sua estreia na mais importante competição mundial de todo-o-terreno.

"Iniciámos a nossa participação no Dakar disputando um prólogo rápido com bastantes regos de areia fundos, mas muito bonito. Foi o primeiro dia de prova e preocupámo-nos em estar calmos, muito focados, a pensar na corrida e com isso fizemos um tempo que nos dá uma boa posição de partida para amanhã. O importante agora é começar o Dakar com calma nos primeiros dias, ver como é o terreno, como vai funcionar a corrida, quem são os nossos adversários e pouco a pouco irmos atacando e subindo na classificação. Esse é o objetivo", referiu Hélder Rodrigues no Sea Camp após ter disputados os 13 quilómetros de traçado do prólogo.

Com 367 km de setor seletivo num total de 602.56 km a 1.ª etapa será disputada em torno de Sea Camp. Às pistas de areia seguem-se secções pedregosas com um pouco de cascalho. Os principiantes porão à prova as suas capacidades de 'surfar' nas dunas já na reta final. Embora não seja particularmente desafiante, esta etapa dará uma visão antecipada das posições de todos os participantes.