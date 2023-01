Hélder Rodrigues: «Vamos continuando a aprender a corrida para depois atacar na 2.ª semana»

Hélder Rodrigues não viveu uma jornada fácil este sábado, na sétima etapa do Dakar'2023. O português foi 13.º na tirada, perdeu 19.58 minutos para vencedor, isto num dia no qual, depois de resolvida o problema de consumo, voltou a ter complicações a nível de potência no seu do Can-Am da South Racing."Os dias têm sido muito difíceis. Ontem a especial era muito bonita e eu tentei andar bem, mas ainda não conseguimos resolver o problema de motor do carro. Temos falta de potência e estávamos a ter um consumo exagerado. Hoje já conseguimos resolver o problema do consumo, mas a questão da potência ainda continua por resolver. Estamos à espera de chegar ao dia de descanso para ver o que é que se passa e tentar resolver o problema. Para já vamos continuando a aprender a corrida para depois atacar na segunda semana. É esse o nosso objetivo", refere o piloto português, que nas contas da geral é 32.º, a 34:17.46 horas do líder Guillaume de Mevius.A caravana do Dakar 2023 regressa amanhã a Riade cumprindo a oitava etapa, que contará com uma especial de 346km cronometrados. A primeira parte serpenteará belos vales no coração das montanhas antes de se chegar a um deserto aberto. Para encerrar a intensa primeira semana de prova e dar os pilotos a possibilidade de disfrutar de um bem merecido dia de descanso, os últimos duzentos quilómetros da especial vão ser disputados em pistas rápidas.