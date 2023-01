Joan Barreda viveu enorme susto: «O Toby Price passou por cima do meu capacete»

Para lá do incidente a envolver Stéphane Peterhansel , que esteve a escassos centímetros de atropelar três pessoas no topo de uma duna, a etapa do dia do Dakar'2023 ficou ainda marcada por um violento acidente a envolver Joan Barreda. E mais do que a queda, numa zona rápida, o espanhol da Honda acabou por ficar essencialmente abalado pelo impacto que se seguiu, já que Toby Price, piloto que vinha logo atrás, passou-lhe por cima do capacete. A imagem acima ajuda a explicar bem a dimensão dos danos no acessório, mas também mostra a absoluta necessidade da sua utilização. Uma vez mais..."A 30 quilómetros do final, tive uma queda numa zona de ervas de camelo. A moto fugiu-me, caí e o Toby, que ia ao meu lado, passou-me por cima do capacete. Está muito danificado. Tive sorte, porque podia ter acontecido de tudo. Dou graças a Deus por estar aqui e continuar em prova, mas sobretudo por estar bem", declarou o piloto espanhol, citado pela 'Marca'.Barreda terá mesmo perdido os sentidos, mas a verdade é que até puxou do bom humor para falar desse momento. "Fiquei um pouco adormecido (risos). Quando vives uma coisa assim é algo mais duro. Foi do impacto, porque acertou em cheio no capacete e perdi os sentidos. A primeira imagem que tenho é do Pablo [Quintanilla], Toby e [Skyler] Howes a perguntarem-me se estava bem, a dizer-me para não me mexer. Tenho de lhes agradecer. Levantei-me e fiquei um par de minutos a falar com o Pablo. Perguntei-lhe 'é para onde? Para ali, para acolá?' Depois, pouco a pouco, recuperei sensações", assumiu o motard, assumindo que, apesar do susto, se "sente bem" e pronto a prosseguir em prova.Na sexta-feira, Barreda Bort parte para a tirada do dia na 6.ª posição da geral, a 9.24 minutos do líder Skyler Howes.