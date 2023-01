João Ferreira: «É um orgulho enorme levar mais longe o nome de Portugal»

O dia 8 de janeiro de 2023 irá ficar para sempre na memória de João Ferreira. Em estreia no Dakar, o piloto português venceu a sua primeira etapa na mítica prova de todo-o-terreno, ao ser mais forte do que toda a concorrência na classe SSV T3, e no final era o rosto da felicidade pelo feito alcançado."Esta etapa correu-nos bem desde o início, uma vez que depois do resultado obtido ontem acabámos por conseguir partir um bocadinho mais à frente, não apanhámos pó e foi uma etapa 100% limpa, onde impusemos um ritmo forte. Esta foi uma etapa dura, com muita pedra e areia no final, dunas muito grandes. Ultrapassámos todos os desafios e conseguimos a nossa primeira vitória no Dakar. É um orgulho enorme levar mais longe o nome de Portugal com esta vitória e agora vamos aproveitar bem o dia de descanso para preparar da melhor forma a segunda semana de corrida. O objetivo não se altera apesar destes bons resultados. Queremos estar no final da prova e continuar a evoluir diariamente!", explicou o vencedor da oitava etapa.Já Ricardo Porém fez uma etapa em recuperação, depois de ter partido relativamente atrasado para a tirada de hoje, acabando na 14.ª posição na tirada. "Foi um dia de muitas ultrapassagens e onde conseguimos impor o nosso ritmo. Terminámos a especial na 17.ª posição, o que nos permite subir ao 17.º lugar da Geral, na qual somos figuramos como melhores portugueses", explicou o piloto da X-RAID Yamaha Supported Team, antes de elogiar o companheiro de equipa e amigo: "Acompanhei a temporada 2022 completa do João e sabia que o dia dele neste Dakar ia chegar. Preparámos esta prova juntos e só fica surpreendido com este resultado quem não conhece o João, o seu empenho e qualidade. Acredito que será a primeira de muitas."Amanhã é dia de descanso no Dakar, momentos que antecedem a segunda etapa maratona da edição deste ano. A etapa inicial da segunda parte da prova não pretende criar dificuldades excessivas aos concorrentes que, no final do dia não vão ter assistência por parte das equipas e mecânicos.