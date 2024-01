João Ferreira lamenta não ter vencido nos SSV: «Fizemos uma prova menos regular do que o que esperávamos»

O piloto português João Ferreira (Can Am) lamentou esta sexta-feira não ter conseguido a vitória na categoria SSV na 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que terminou em Yanbu, na Arábia Saudita.

João Ferreira, que fez a prova acompanhado pelo navegador Paulo Fiúza, tinha como principal objetivo vencer a categoria de veículos ligeiros derivados de série, mas viu problemas mecânicos afastarem-no do primeiro lugar, terminando ainda assim no terceiro posto.

"Naturalmente não podemos estar felizes quando o nosso objetivo era o de vencer. Fizemos uma prova menos regular do que o que esperávamos e isso acabou por nos prejudicar no resultado", explicou o piloto natural de Leiria.

João Ferreira considerou, ainda assim, ter tirado "boas ilações".

"Vencemos várias etapas, mais do que qualquer piloto da nossa categoria, o que comprova que somos rápidos e que temos condições para lutar por vitórias", sublinhou.

Com os resultados alcançados no Dakar, prova de abertura do Mundial de todo-o-terreno, João Ferreira ocupa o terceiro lugar entre os SSV, a 18 pontos do líder, o saudita Yasir Seaidan (MMP), que terminou a prova no seu país na terceira posição.

"O próximo desafio é o Abu Dhabi Desert Challenge, que naturalmente queremos vencer", concluiu o piloto português.