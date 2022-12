João Ferreira: «Nunca esquecerei a chegada ao Sea Camp. Arrepiou-me»

Começar o meu primeiro Dakar é uma sensação especial. A chegada ao Sea Camp, local onde ficam concentradas mais de 3000 pessoas, entre participantes, equipas e organização, é algo que nunca mais esquecerei e que me arrepiou. Chegar a esta aventura acompanhado do meu amigo Ricardo Porém, que participa pela quarta vez no Dakar, e do meu navegador Filipe Palmeiro tornou tudo mais fácil, fruto da experiência que ambos já possuem em eventos como este. Já em conjunto com a equipa, aproveitámos estes primeiros dias da Arábia Saudita para realizar as habituais formalidades que antecedem a cerimónia de partida, como é o caso das verificações documentais e técnicas, estando agora tudo pronto para o arranque da competição, que está agendado para este sábado, dia 31 de Dezembro, com a disputa do Prólogo de onze quilómetros em pistas à beira-mar, numa área que circunda o Sea Camp. Na perspetiva de um Rookie, como é o meu caso, penso que está tudo pronto para dar início a esta que é a maior maratona de Todo-o-Terreno do Mundo. Acompanhem-nos nesta aventura!: João Ferreira