Joaquim Rodrigues Jr. abandona Dakar'2023 após queda na quarta etapa

O piloto português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) abandonou esta quarta-feira a 45.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno após uma queda sofrida durante a quarta etapa da prova, na Arábia Saudita, anunciou a organização.

"O piloto português, que deu a primeira vitória à Hero na edição do ano passado, caiu ao quilómetro 90 [dos 425] da especial e foi levado ao hospital de Hail pela equipa médica do Dakar com uma ferida na perna esquerda", lê-se no 'site' oficial da competição.

Joaquim Rodrigues Jr. era o melhor classificado dos pilotos portugueses, na 16.ª posição, depois de na véspera ter sido o 10.º mais rápido nas motas.

A quarta etapa da competição tem partida e chegada a Hail, com uma especial de 425 quilómetros cronometrados.

A 45.ª edição do rali Dakar disputa-se integralmente na Arábia Saudita, pelo quarto ano consecutivo, terminando no dia 15, em Dammam, após 14 etapas.