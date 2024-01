Joaquim Rodrigues Jr. abandona Dakar'24 após queda na 1.ª etapa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) desistiu da 46.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, cuja primeira etapa se disputa este sábado, devido a uma queda, informou a organização.

O motociclista natural de Barcelos sofreu uma queda ao quilómetro 82 dos 414 cronometrados da tirada de hoje e teve de ser helitransportado para um hospital local, em Al-Ula.

Joaquim Rodrigues Jr., de 42 anos, estava "consciente" quando a equipa médica chegou ao local e o seu estado é "estável", apesar de haver a suspeita de "uma fratura", indicou a organização no site oficial da prova, sem especificar mais detalhes.

O piloto luso foi assistido pelo luso-germânico Sebastian Bühler (Hero) e pelo espanhol Joan Barreda (Hero).

Esta era a sétima participação de Joaquim Rodrigues Jr. nesta maratona de todo-o-terreno, somando o quarto abandono, segundo consecutivo.

No prólogo, disputado na sexta-feira, o piloto português foi o 21.º classificado.

Na primeira etapa que hoje se disputa, entre Al-Ula e Al Henakiyah, com 414 quilómetros cronometrados, também desistiu o espanhol Tosha Schareina (Honda), devido a queda.

Vencedor do prólogo de sexta-feira nas motas, o piloto espanhol caiu ao quilómetro 240 da especial de hoje e foi retirado do percurso pela equipa médica, com "lesões num braço", segundo informou a organização.

A etapa de hoje ficou também marcada por um incidente com um espetador, a 200 metros da partida, que obrigou a adiar a largada dos automóveis.