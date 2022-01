Joaquim Rodrigues Jr. distinguido pelo Município de Barcelos

Joaquim Rodrigues Jr., que foi 14º classificado nas motos no recente Rali Dakar, tendo ganho ainda uma etapa, foi agraciado ontem pelo Município de Barcelos com a medalha de Mérito Desportivo. Em cerimónia realizada no Salão Nobre dos Paços do Concelho, na presença de todos os vereadores e liderada pelo presidente Mário Constantino, o piloto agradeceu as palavras do edil, que se referiu a Joaquim Rodrigues Jr. como sendo um “dos maiores embaixadores do concelho de Barcelos pelo país e pelo mundo”.







