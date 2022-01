Joaquim Rodrigues Jr. não esquece Paulo Gonçalves: «Pensei para mim 'ele está comigo aqui'»

Joaquim Rodrigues Jr. estreou-se esta terça-feira a vencer em etapas no Dakar, ao conquistar a 3.ª etapa na edição deste ano , e na hora de celebrar não esqueceu o malogrado Paulo Gonçalves, seu cunhado que perdeu a vida na edição de 2020. Após cruzar a meta em Al Qaisumah, o piloto da Hero diz mesmo ter sentido que o 'Speedy' estava ali consigo a superar as dunas sauditas."Estou muito feliz com o resultado e pela primeira vitória. Quando acabei, vi que tinha o melhor tempo, mas tinha sido o sexto a chegar, por isso ainda viriam alguns pilotos de topo atrás de mim. Só soube que cheguei quando cheguei aqui (ao final da ligação). Estou muito, muito feliz, fiz história. Hoje estava a sentir-me muito bem na moto, a pilotar rápido e até disse a mim mesmo 'o Paulo está aqui comigo'. Veio-me esse pensamento porque a navegação foi perfeita, pensei para mim 'ele está aqui comigo hoje' e no final ganhámos. Fomos nós os dois... eu e ele, ganhámos hoje", disse o piloto luso, de 40 anos.Rodrigues deixou ainda agradecimentos à Hero pela forma como trabalharam nos últimos tempos. "Foi uma etapa muito, muito boa. Fui capaz de imprimir um bom ritmo desde o começo. Felizmente não cometi erros e tive tudo no ponto certo. Estava simplesmente a tentar puxar ao máximo e a moto correspondeu. Ajudou-me bastante a conseguir esta vitória. A Hero fez um enorme esforço durante o ano de 2021 para dar aos pilotos muitas provas para desenvolver a moto, de forma a dar-lhes algum deserto e tempo de competição. Ajudou imenso e temos agora a recompensa. Eles deram tudo e nós estamos a entregar os resultados".