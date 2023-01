Mário Patrão: «É impossível não acusar cansaço, mas estamos prontos para o dia que se segue»

Mais um dia, mais uma boa performance para Mário Patrão no Dakar'2023. Esta quarta-feira, na 10.ª etapa, o português foi o segundo colocado na classe Original by Motul, a 2.55 minutos do vencedor da tirada, o esloveno Simone Marcic, mantendo-se tranquilamente no terceiro posto da geral na mesma classe, agora com mais de hora e meia para o quarto colocado, o checo David Pabiska.Em análise ao dia de hoje, o piloto português assume o cansaço acumulado, algo ainda mais notório em pilotos desta classe, que são obrigados a efetuar por si só a assistência às suas máquinas. "Hoje o dia correu dentro da normalidade. Houve somente um pequeno percalço mecânico que penso que ainda advém dos problemas causados pela utilização de gasolina adulterada com água, mas creio que está já tudo resolvido para amanhã. Tenho descansado muito pouco à custa do tempo extra que a mecânica me tem obrigado a fazer. A etapa foi muito longa, foram muitos quilómetros em cima da mota, a ligação foi enorme e é impossível não acusar cansaço, mas estamos prontos para o dia que se segue", revela o piloto.Na quinta-feira, já cada vez mais perto de Riade, Mário Patrão e o pelotão vão enfrentar a primeira parte da etapa maratona, que para o português será um dia como todos os outros: sem ajuda aa sua equipa de assistência.