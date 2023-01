Mário Patrão: «Ia muito focado em acabar e conseguir o 2.º lugar»

O português Mário Patrão voltou a apresentar-se em bom plano na 14.ª e penúltima etapa do Dakar'2023, alcançando este sábado o segundo lugar entre os concorrentes da Original by Motul que ligou Shaybah a Al-Hofuf: foi a nona vez que, nas 12 etapas disputadas, o piloto de Seia terminou no segundo posto."Foi uma etapa com o setor seletivo todo ele feito nas dunas e com 'lagos secos'. Correu tudo bem. Ia muito focado em acabar e conseguir o 2.º lugar e felizmente foi isso que aconteceu. Agora temos uma longa ligação de mais de 500 km pela frente até chegar ao bivouac e depois é preparar tudo para amanhã e continuar muito concentrado. O rali só termina mesmo quando chegar ao pódio final", afirmou o piloto, que mantém o 3º lugar da classificação geral 'malle moto', à sua assessoria de imprensa.