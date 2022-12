Mário Patrão já iniciou o Dakar'2023: «Foram apenas 13 quilómetros, mas já deu para matar as saudades»

Mário Patrão já iniciou a sua nona participação no Rally Dakar enfrentando na Arábia Saudita aquele que é o desafio mais extremo do todo-o-terreno a nível mundial. No prólogo, disputado este sábado, o piloto averbou o 6.º melhor tempo entre os restantes pilotos que competem na Original by Motul, a mais desafiante classe do Dakar na qual os pilotos não contam com qualquer tipo de assistência externa às suas máquinas.

O campeão do Mundo Cross Country Rallies entre os Veteranos destacou: "Depois de uma temporada de 2022 muito animada foi muito bom regressar agora à competição no Dakar e na Arábia Saudita. Senti-me muito bem e bastante confiante neste prólogo. Foram apenas 13 quilómetros, mas já deu para matar as saudades. Estamos muito ansiosos pelo arranque efetivo da competição, agradecemos a todos os que pelo seu apoio nos permitem estar aqui e desejamos um bom ano de 2023 a todos".

Com 367 km de setor seletivo num total de 602.56 km a 1.ª etapa, que o piloto da BAHCO enfrentará amanhã, será disputada em torno de Sea Camp. Às pistas de areia seguem-se secções pedregosas com um pouco de cascalho. Os principiantes porão à prova as suas capacidades de 'surfar' nas dunas já na reta final. Embora não seja particularmente desafiante, esta etapa dará uma visão antecipada das posições de todos os participantes.