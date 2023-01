Mário Patrão: «Continuamos focados no nosso objetivo e no que aí vem»

Um dia após ter conquistado uma vitória na classe Original By Motul, Mário Patrão fechou esta sexta-feira a 12.ª etapa do Dakar'2023, disputada entre Empty Quarter e Shaybah num total 376.46 km, 185 dos quais cronometrados, na terceira posição.

"Correu tudo bem, sem percalços a registar. O percurso tinha dunas enormes e 'lagos secos'. O cansaço faz-se sentir porque para além das especiais, as ligações têm sido grandes, embora a de hoje não fosse das maiores, e depois ainda me espera toda a parte associada à manutenção da mota de modo a prepará-la para o dia seguinte. Esta logística obriga sempre a ter de se fazer boas opções e uma boa gestão entre todos os fatores para que conseguimos seguir firmes no nosso objetivo e não deitar tudo a perder. É isso que temos tentado fazer. Faltam dois dias para o final da corrida. Continuamos focados no nosso objetivo e no que aí vem", salientou o piloto português.

A 14.ª e penúltima etapa, a ligar Shaybah a Al-Hofuf, terá uma especial de 154 km e uma longa ligação com 521 km.