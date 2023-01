Mário Patrão: «Não arrisquei nada e tentei andar seguro»

O português Mário Patrão esteve em bom nível na etapa que antecede o dia de descanso do Dakar'2023, ao alcançar a segunda posição entre os pilotos da classe Original By Motul, apenas a dois minutos do vencedor Charan Moore. Um desempenho que deixou o piloto português naturalmente satisfeito."Está a ser um Dakar extremamente exigente e muito cansativo pelo que é importante continuar a fazer a gestão do nosso andamento. Hoje tivemos mais uma etapa longa, onde já houve de novo muita pedra. Felizmente correu tudo bem e não houve nenhum stress. Não arrisquei nada e tentei andar seguro para trazer a moto sem problemas até ao bivouac onde agora vamos ter um merecido dia de descanso. Vamos tentar descansar um pouco e fazer uma revisão completa à moto para enfrentarmos nas melhores condições possíveis a segunda semana do rali", referiu à chegada ao bivouac, em Riade.Amanhã, dia 9 de janeiro o rali faz uma pausa de um dia, com a caravana a regressar à ação no dia seguinte onde os concorrentes irão encontrar wadis e desfiladeiros na primeira parte da etapa e superar uma bela cadeia de dunas no regresso ao bivouac.