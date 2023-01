Mário Patrão: «Não cometi erros e sigo consistente no meu objetivo»

A quarta etapa do Dakar, com 425 quilómetros cronometrados muito exigentes, deixou muitos pilotos em dificuldades e acabou por valorizar também aquilo que outros conseguiram. Como o português Mário Patrão, que terminou o dia no 2.º lugar da Original By Motul - a mesma posição da véspera, o que lhe permite ser o terceiro da classificação geral da denominada classe 'malle moto'.Em jeito de balanço do dia, Patrão assume-se feliz por ter passado sem problemas numa jornada tão difícil. "A prova hoje correu muito bem, foi muito arenosa e a navegação nem sempre foi fácil após as chuvas que se fizeram sentir! No geral estou satisfeito, não cometi erros e sigo consistente no meu objetivo", disse o piloto, citado pela sua assessoria de imprensa.