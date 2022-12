Mário Patrão pronto para o Dakar: «O meu objetivo passa pelo top 5»

Mário Patrão já está na Arábia Saudita onde vai participar pela 9.ª vez no Rally Dakar, o desafio mais extremo do todo-o-terreno mundial e que arranca este sábado. O piloto português vai voltar a disputar a Original by Motul, a classe onde os pilotos não têm qualquer tipo de assistência externa às suas máquinas e na qual terminou no 6.º lugar em 2022.O campeão do Mundo Cross Country Rallies entre os veteranos, que conta com várias medalhas de ouro internacionais e mais de duas dezenas e meia de títulos de campeão nacional em várias disciplinas, vai envergar o número 43 e espera terminar entre os cinco primeiros classificados."O Dakar da Arábia Saudita é duro e muito imprevisível. O ano passado consegui concretizar o objetivo de disputar a prova sem assistência. É um desafio enorme ter de gerir todas as escolhas que faço, não só em prova, mas também fora dela. Todas as decisões pesam e contam nesta equação, nomeadamente o cansaço que também tem de ser gerido. Este ano quero tentar fazer mais e melhor com todas as dificuldades que sei que a 'malle moto' carrega, mas estou bastante motivado. O meu objetivo passa pelo top 5", perspetivou o piloto da BAHCO, também atual Campeão Europeu de Bajas e de Rally Raid e que, em 2022, subiu ao pódio da Classe Original by Motul em quatro etapas, três de forma consecutiva.Recorde-se que o Rally Dakar, que se realizará pela quarta vez na Arábia Saudita, arranca amanhã, no Sea Camp, e termina no dia 15 de janeiro, em Dammam.