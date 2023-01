Mário Patrão radiante: «Consegui que Portugal chegasse ao pódio»

Mário Patrão fechou este domingo a sua campanha no Dakar'2023 com um sétimo lugar na derradeira etapa, que lhe permitiu fechar no pódio da categoria Original by Motul, destinada aos pilotos que enfrentam o mais difícil rali todo o terreno do Mundo sem qualquer auxílio externo. Além da terceira posição final, o português acabou também por vencer na categoria dos veteranos, o que o deixou naturalmente satisfeito, ainda que o último dia tenha sido tudo menos fácil."O percurso desta etapa final tinha muito barro e muita água, pois nos últimos dias houve imensa chuva. Havia uma zona onde estavam vários pilotos enterrados pela lama e eu fiquei também. A moto ficou cheia de lama a ponto de as rodas começarem a prender. Sabia que tinha de forçar com o motor para conseguir terminar e acabei por queimar a embraiagem. Depois tive de vir com muito cuidado, quando acelerava a moto patinava. Foi um desafio exigente e fisicamente desgastante. Foi lutar até ao último segundo para obter a vitória que tanto me esforcei por conseguir", explica o piloto luso."Aquilo que supostamente era para ser uma etapa festa de consagração, foi afinal uma carga de trabalhos, mas estou contente com a vitória alcançada e o pódio 'malle moto'. Agradeço a todos os que me apoiaram e sobretudo aos patrocinadores que acreditaram em mim. Consegui que Portugal chegasse ao pódio", concluiu.