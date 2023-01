Mário Patrão termina em 2.º na terceira etapa do Dakar'2023

Mário Patrão terminou esta terça-feira no segundo lugar da Original by Motul, na terceira etapa do Dakar'2023, tendo ainda subido à terceira posição da classificação geral da prova.O piloto português concluiu a tirada de 669,15 quilómetros, 447 deles cronometrados, entre Alula e Há'il, em 5 horas, 28 minutos e 7 segundos, a qual caraterizou como "uma etapa diferente das outras, mais rolante e, por isso, mais rápida"."Apanhámos chuva cerca do quilómetro 300 em diante e no traçado com algumas pistas de areia fizeram-se regos bastante fundos. Iniciei com cautela, mas depois fui progredindo. De qualquer modo, correu tudo bem. Já perto do final e até por causa da chuva, a visibilidade estava bastante diminuída e não valia a pena estar a arriscar, pois ainda temos muitos dias pela frente. Eu ainda concluí a especial, mas o concorrente que vinha atrás de mim já não passou. A especial foi cortada do CP3 em diante. A organização teve de recalcular os tempos em função desta situação. Continua a chover bastante, não sabemos ainda onde vamos pernoitar porque aqui é impossível colocar a tenda para dormir. Se continua assim não sei como vamos partir para a etapa de amanhã", frisou.Esta quarta-feira decorre a quarta etapa do Dakar, em volta de Há'il e que terá 574, 01 quilómetros, 425 dos quais disputados em contrarrelógio.