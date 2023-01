Mário Patrão termina primeira etapa do Dakar'2023 no 7.º lugar

Mário Patrão terminou a primeira etapa do Rali Dakar'2023 em 7.º lugar, entre os pilotos que disputam a Original by Motul - mais conhecida por 'malle moto' e onde a caixa de ferramentas é a única companhia ao longo da prova - a qual contou com 367 km de setor seletivo num total de 602.56 km.No final da prova, o campeão do Mundo Cross Country Rallies Veteranos realçou a dureza da primeira tirada. "Esta primeira grande etapa foi bastante dura. A adaptação ao ritmo que uma prova deste estilo impõe é difícil, mas amanhã será um dia melhor. Tive uma ligeira queda no km160 o que motivou a redução de velocidade. A pista obrigava a uma condução bastante agressiva e este será o maior desafio, encontrar o equilíbrio até ao final. Feliz ano 2023 a todos!", frisou.A segunda etapa decorre amanhã e levará os piotos até Al-'Ula, onde serão disputados 430 km ao cronómetro.