Mau dia para Carlos Sainz

Concluiu-se hoje a terceira etapa do Rali Dakar, desta feita em forma de boucle, muito semelhante à de ontem, com grande parte do percurso realizado em areia e com algumas dunas. Foi uma especial com muita navegação e com algumas zonas de muita pedra.





Azar de Carlos Sainz que hoje perdeu muito tempo, 31 minutos e consequentemente já muito terreno face às primeiras três posições da geral.O herói do dia nos automóveis foi Nasser Al-Attiyah que arrancou para a especial a abrir pista e termina o dia a vencer a etapa. Consegue assim uma excelente operação à geral, mais próximo de Setéphane Peterhansel, o líder da prova.Também nos carros é de assinalar o desempenho do campeão sul africano, aos comandos de uma Toyota. Henk Lategan mostrou-se hoje e fez 2º depois de um início de prova difícil.Nas motas Toby Price vence a etapa do dia. Arranca de trás e vencer. Barreda Bort, vencedor da etapa de ontem, hoje perde quase 30 minutos. É um carrossel de resultados nas motas, aquilo a que se assiste.Excelente operação de Kevin Benavides que, ao fazer 2º no dia de hoje, se aproximou bastante do primeiro lugar.A liderar a corrida em moto está o norte americano Skyler Howes.Hoje foi também um bom dia para os portugueses. Nas motas Rui Gonçalves foi 9º, um excelente resultado. Joaquim Rodrigues foi 18º e Sebastian Bühler, registou o 21º tempo.Nos automóveis registou-se ontem a primeira baixa portuguesa, uma baixa de peso: Os problemas de motor não se resolveram e Paulo Fiúza (co-piloto) foi forçado a desistir.A dupla Ricardo Porém / Jorge Monteiro fez uma excelente etapa. Partiram de trás e conseguiram concluir a especial do dia no 28º lugar. Estão agora de volta aos lugares onde pertencem e já estão perto do Top 30. Seguramente que nos próximos dias, já partindo de posições mais confortáveis, vão cavalgar na classificação.Nos SSV, Lourenço Rosa/Joaquim Dias disputaram de forma exemplar a especial do dia. Fizeram o 12º tempo. Estão a adaptar-se muito bem, o que os mantém numa excelente posição á geral.Amanhã disputa-se a quarta etapa que vai conduzir a comitiva a Riyadh. Esta será a etapa mais longa da prova, mas não a mais difícil. Será sobretudo pela longa ligação que os concorrentes vão enfrentar. 813 km no total, dos quais 337 disputados ao cronómetro, com um percurso composto 65% por areia, 31% por terra e apenas 4% por dunas. Prevê-se uma especial a mudar o figurino em direção à capital da arábia Saudita. Veremos como será a navegação amanhã, o que o Dakar ainda nos reserva…