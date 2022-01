Mecânico de 20 anos falece em acidente no Dakar

A organização do Dakar anunciou esta sexta-feira o falecimento de um membro da caravana no último dia de prova. O mecânico francês Quentin Lavalée, da equipa PH Sport, perdeu a vida com apenas 20 anos."Às 11h30 [locais], ao quilómetro 234 aconteceu um acidente entre um veículo de assistência e um camião local de acordo com a polícia local. Lamentavelmente, o condutor do veículo, Quentin Lavalée, de nacionalidade francesa, faleceu na consequência do acidente. O passageiro que viajava com ele, Maxime Frère, de nacionalidade belga, ficou ferido e foi transportado para o Hospital de Yeba onde está a realizar uma bateria de exames. Tem uma contusão abdominal e torácica", referiu o comunicado.