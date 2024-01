Morreu René Metge, tricampeão do Paris-Dakar

O piloto francês René Metge, tricampeão do Paris-Dakar nos anos 1980 e presença habitual também nas 24 Horas de Le Mans, morreu esta quarta-feira aos 82 anos, segundo familiares citados pela agência noticiosa France-Presse.

A agência francesa confirmou a notícia avançada primeiro pela France Bleu, dando conta da morte do tricampeão, que se estreou no 'trono' da corrida de todo o terreno, então conhecida como Paris-Dakar, em 1981, com um Range Rover, e venceu mais duas vezes com a Porsche, em 1984 e 1986.

Nascido em Paris, participou na edição inaugural da mais emblemática corrida de 'rally raid', na edição de 1979, e chegou mesmo a organizar a prova durante dois anos, após a morte do fundador, Thierry Sabine, em 1986.

De resto, foi presença assídua também nas 24 Horas de Le Mans, com vitórias na categoria IMSA-GTX em 1986 e 1987, ambas com a Porsche, que ajudou a desenvolver vários modelos de competição, e uma participação, em 1984, ao lado do baterista dos Pink Floyd Nick Mason.

Organizou ainda um 'rally raid' Paris-Moscovo-Pequim, em 1992, reeditado com passagem em São Petersburgo em 2008, e eventos para veículos de neve no Canadá.

O atual diretor do Dakar, que se corre na Arábia Saudita desde 2020, David Castera, elogiou hoje Metge como "um puro amante deste desporto", um "artista e organizador apaixonado, com um amor pelo automobilismo, o deserto, a aventura e a descoberta".

RENÉ METGE, A PASSIONATE SOUL

The AlUla bivouac was shaken in the afternoon by the news of the passing at the age of 82 of René Metge, one of the drivers who left an indelible mark on the early days of the Dakar, clinching victory three times (1981-84-86) before assuming the role… pic.twitter.com/KnKOSravjp