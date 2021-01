O Dakar já arrancou com um prólogo de 10 quilómetros.





Nas motos venceu Ricky Brabec o vencedor do Dakar em 2020 o que mostra bem a sua predisposição para defender o título.Boas prestações dos portugueses com dois pilotos no Top 10. Sebastian Bühler em 5ºe Joaquim Rodrigues em 10º.Rui Gonçalves estreou-se com 20º tempo e foi o 2º RookieNa competição auto Carlos Sainz teve um furo e perdeu cerca de 30s. Nasser Al Attiyah confirmou o excelente andamento que demostrou nas corridas que antecederam o Dakar e foi o mais rápido no prólogo.Três equipas com portugueses no Top 20 onde Ricardo Porém foi 17º e os navegadores Paulo Fiuza e Filipe Palmeiro respetivamente 19º e 20º.Na categoria Light Prototype impôs-se o estreante e consagrado Kris Meeke nos PH-Sport com o português Rui Carneiro que foi o 2º Rookie a fazer o 5º tempoEntre os SSV, onde o americano Austin Jones foi o mais rápido, Lourenço Rosa ocupa o 11º lugar.Excelentes indicações para este início de corrida que amanhã terá a sua primeira etapa.