Peterhansel e o acidente com Carlos Sainz: «Perdi os sentidos e pisei a fundo no acelerador»

Stephane Peterhansel recordou este sábado, já aparentemente recuperado do acidente e também do susto, o momento em que o seu Dakar'2023 chegou ao fim . Durante a etapa 6, numa altura em que ia ao ataque em conjunto com Carlos Sainz, seu colega na Audi, o francês despistou-se a alta velocidade (cerca de 140 km/h) e acabou literalmente a voar. Quando aterrou, segundo relata, perdeu os sentidos e acabou por pisar a fundo o acelerador. Não fosse a presença do copiloto, ainda consciente, tudo poderia ter acabado bem pior."Tínhamos de atacar para reduzir a distância para o Nasser e nesse dia estávamos motivados para fazê-lo. Ultrapassei o Carlos e quando isso passa só pode ser bom sinal, porque ele é muito rápido. Chegámos à neutralização em primeiro e segundo, tendo sido pouco depois desse ponto, uns 7 a 8 quilómetros depois, que sofremos o acidente", relatou o francês, de 57 anos."Perdi a consciência depois do impacto. O meu pé estava no acelerador e pisei-o a fundo. O Edouard puxou o travão de mão, desligou o motor e fizemos uma volta de 360 graus. Quando voltei a recuperar a consciência, vários minutos depois, não me recordava do que tinha se passado nos cinco minutos anteriores ao acidente. Só depois comecei a sentir algumas dores nas costas e dei conta de que tinha sofrido um acidente. Perguntei ao Edouard se sentia as mãos e as pernas. Ele disse-me que sim. O helicóptero chegou de seguida e aí vi o Carlos, a uns 50 metros, com a suspensão destruída. Estava muito confuso, porque não sabia o que tinha acontecido", detalhou o Monsieur Dakar.Peterhansel vai recuperando das dores sem problemas, mas o seu copiloto não teve a mesma sorte. Segundo adiantou o próprio piloto francês, Edouard Boulanger sofreu uma fratura de uma vértebra e terá de viajar rumo a Munique para ser operado.