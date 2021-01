Peterhansel: «Vencer o Dakar é complicado, não há vitórias fáceis»

O francês Stéphane Peterhansel (Mini) admitiu esta sexta-feira sentir "a mesma emoção", após vencer pela 14.ª vez o rali Dakar de todo-o-terreno, cuja 43.ª edição terminou hoje com a oitava vitória do "Senhor Dakar" na categoria de automóveis.

"Continuo a sentir a mesma emoção. Vencer o Dakar é complicado, não há vitórias fáceis. Esta até pode ter parecido a quem vê de fora, mas foi difícil gerir a pequena diferença para [o catari] Nasser Al-Attyiah. Sentia o corpo muito tenso. Mas a experiência e a capacidade de manter a calma ajudou-me a vencer", contou.

Com este triunfo, Peterhansel tornou-se o primeiro piloto a vencer em três continentes diferentes, 30 anos depois de ter festejado o primeiro triunfo, em motas, em 1991, em África.

Peterhansel, que vencera as edições de 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 e 1998 em motas, somou este triunfo em carros aos já conseguidos nos anos de 2004, 2005, 2007, 2012, 2013, 2016 e 2017, concluindo a prova em 44:27.11 horas, menos 14.51 minutos do que Al-Attyiah, que foi segundo, apesar de ter vencido seis etapas.

A edição deste ano começou com uma vitória de Al-Attyiah, no prólogo, mas Peterhansel considerou que esse foi "o primeiro erro" do piloto da Toyota.

"Essa foi a diferença. Ele ganhou o prólogo e acho que foi o primeiro erro dele. Provavelmente, perdeu o Dakar porque quis ganhar o prólogo", frisou o piloto francês, confessando que "a primeira vitória, nas motas" ainda é a sua "preferida".