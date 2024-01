Piloto espanhol morre após acidente no Dakar

View this post on Instagram A post shared by TwinTrail Racing Team (@twintrailracingteam)

Morreu Carles Falcón, motard espanhol da TwinTrail Racing que estava em estado críticono decurso da segunda etapa do Dakar. O anúncio foi feito esta segunda-feira pela equipa num comunicado publicado nas redes sociais."Esta segunda-feira, 15 de janeiro, Carles deixou-nos. A equipa médica confirmou que os danos neurológicos causados pela paragem cardiorrespiratória no momento do acidente são irreversíveis. Carles era uma pessoa sorridente, sempre ativa, que gostava apaixonadamente de tudo o que fazia, especialmente das motos. Deixou-nos a fazer algo que era o seu sonho, correr o Dakar. Divertia-se, era feliz em cima da mota. Devemos recordá-lo pelo seu sorriso e pela alegria que provocava em toda a gente. Engenheiro informático de formação. Instrutor de motas e guia turístico de motas por paixão. São muitos os que aprenderam ao seu lado. Ensinava com paciência, energia e alegria, fazia com que todos gostassem da mota. Foi isto que ele nos deixou e que vamos guardar sempre connosco, todos os que lhe foram próximos, família, amigos, colegas e apoiantes. Da parte da família e da equipa, pedimos o favor de manter a privacidade dos atos de despedida que terão lugar nos próximos dias. Obrigado pela vossa compreensão".