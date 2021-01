Piloto português foi herói no último dia do Dakar'2021: «Ele disse-me as palavras mágicas»

O piloto espanhol Javi Vega esteve muito perto de abandonar o Dakar e só conseguiu chegar ao fim da mais dura prova de todo-o-terreno do Mundo com a ajuda de outros pilotos, incluindo um português. Segundo contou nas redes sociais, as palavras que Alexandre Azinhais lhe disse depois de uma sucessão de azares foram determinantes para que ganhasse a energia necessária para concluir a competição.





Na última etapa do rali, a pouco mais de 30 quilómetros da meta, o motard sofreu uma queda numa duna que lhe deixou graves lesões nas costas e nas costelas. "O Ashish Raorane [outro piloto] esteve comigo uns 10 minutos até que recuperei o ar, levantou-me a moto, mas só fui capaz de chegar à duna seguinte, onde pensei que era o meu fim", conta o piloto."Aproximaram-se umas crianças árabes descalças, pedi-lhes ajuda, mas só me deram água. Finalmente chegou outro piloto, disse-lhe que tinha caído e deu-me um comprimido para as dores. Ajudou-me a subir de novo para a moto. Entretanto, chegou o médico da organização; os miúdos tinha-lhe dito que eu estava mal", prosseguiu."Ele queria chamar o helicóptero para abandonar, mas supliquei-lhe que me deixasse prosseguir. Deixou-me continuar, mas sob a minha responsabilidade", acrescentou.Javi Vega respirou fundo e continuou. "Vi no roadbook que só tinha 1,5 quilómetros de areia e que faltavam 28,5 para a meta. Saí das dunas mas dei-me logo conta que tinha pela frente um caminho de pedras e areia... Depois chegaram os meus salvadores, o Alexandre Azinhais e o Fer Domínguez. O Alex deu-me dois comprimidos e uma garrafa de água, tomei-os. A seguir começou a odisseia. Eles levantaram-me a moto umas três ou quatro vezes porque não conseguia agachar-me. Alex disse-me as palavras mágicas, 'chegaste até aqui, tu decides: chamamos o helicóptero ou sobes para a moto agora mesmo e não deixas o corpo arrefecer'."O piloto conseguiu chegar ao final. "Foram os 30 quilómetros mais duros da minha vida, não tinha vontade de chorar, não tinha dor, estava em choque e sabia que queria acabar o rali."