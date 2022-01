Polémica e medo no Dakar'2022: «Não foi um acidente, foi um atentado à bomba»

O Dakar costuma ser, anos após ano, uma verdadeira odisseia, com mil histórias para contar, mas a edição de 2022 está a ser particularmente mais animada do que o normal. Para lá das suspeitas no plano desportivo, com acusações de favorecimento por parte de Carlos Sainz e da Audi contra Nasser Al-Attiyah, houve um caso ainda antes do arranque do rali que está a dar que falar.Tudo aconteceu a 29 de dezembro, quando o camião de apoio ao buggy #260, com seis pessoas a bordo, sofreu um acidente nas imediações do Hotel Donatello, em Jeddah. Dos seis ocupantes seis escaparam ilesos, ao passo que o sexto elemento, o francês Philippe Boutron (um experiente piloto, que é também presidente do US Orleans, da 3.ª divisão francesa), sofreu feridas graves nas pernas, teve de ser operado e repatriado para França, onde se encontra neste momento internado no Hospital Militar de Clamart.Na altura, ainda sem qualquer resultado de uma investigação divulgado, a organização falara de uma "explosão com origem ainda desconhecida, sem que se descarte qualquer possibilidade, inclusivamente um ato malicioso". Ora, para o copiloto Mayeul Barbet não dúvidas: foi um ato terrorista. "Não foi um acidente, mas sim um atentado com bomba, apesar da insistência por parte das autoridades sauditas de que se trata de um acidente e da explosão do motor. A bomba colocada debaixo dos pedais explodiu pouco depois de fazermos uns 500 metros. Nesse momento éramos seis ocupantes, ficámos muito abalados e sem nos mexermos. Depois disso o carro incendiou-se e o Philippe pediu-me para ajudá-lo a levantar-se. Já não sentia as penras. Vi a magnitude da situação ao ajudá-lo e, tendo noção de primeiros socorros, imediatamente tratei de estancar o sangue", revelou Barbet, citado pela 'Marca'.Note-se que por conta deste incidente o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês já aconselhou os cidadãos franceses atualmente na Arábia Saudita a terem o "máximo cuidado".