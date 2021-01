Quintero faz história ao vencer nos SSV

Uma etapa que se previa bastante mais complicada acabou por não o ser devido a ter sido encurtada para a caravana poder recuperar muitos concorrentes que tinham tido extrema dificuldade em terminar a etapa da véspera.





Um dia em que três portugueses estiveram em destaque. Joaquim Rodrigues nas motos e a dupla Lourenço Rosa / Joaquim Dias nos SSV. Terminaram no Top 10 pelo que irão arrancar depois do dia de descanso entre os primeiros. Excelente!Fantástico também Joan Barreda que ao vencer passou a ser o terceiro piloto coma mais vitórias em etapas nas motos num dia em que Toby Price assumiu a liderança da corrida. Uma corrida que esta a ser muito disputada com 13 pilotos separados por menos de 20 minutos tempo que se pode perder ou ganhar numa etapa como se tem visto.Também venceu Sainz nos automóveis onde o duelo entre Stephane Peterhansel e Nasser Al Attiyah está ao rubro.Uma derradeira referência para a vitória de um jovem de apenas 18 anos entre os SSV. O americano Quintero passa a ser o mais jovem de sempre e vencer uma etapa do Dakar.