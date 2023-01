Ricardo Porém: «Trazíamos objetivos de terminar o Dakar no top-5»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois da 13.ª e penúltima etapa do Dakar'23, Ricardo Porém (Yamaha) foi novamente quarto e ficou uma vez mais perto de novo pódio."Quando arrancámos para este Dakar, trazíamos objetivos de terminar no top-5. A primeira semana foi madrasta e acabou por nos atrasar um pouco, retirando-nos do objetivo principal. Não desistimos e nesta segunda semana estamos a provar que tínhamos condições para cumprir o nosso objetivo inicial. O carro tem estado fantástico. O Dakar termina amanhã e esperamos fazer a festa em equipa", afirmou citado pela sua assessoria de imprensa.Já João Ferreira, rookie na competição, está a ter um Dakar de altos e baixos. "Acredito que tudo o que nos tem acontecido faz parte de um processo de aprendizagem. Sabíamos de antemão que estávamos perante um Dakar duríssimo e o que temos conseguido de positivo já nos deixa extremamente orgulhosos. Os pontos menos bons só nos motivam a fazer mais e melhor", explicou o piloto que hoje sofreu algum atraso devido a problemas elétricos.