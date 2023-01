Ricardo Porém: «Vamos tentar fazer mais e melhor até domingo»

Ricardo Porém voltou a mostrar-se confiante nesta segunda semana de Dakar. O piloto de Leiria entrou com o pé direito nesta segunda metade da prova organizada pela ASO e registou o seu quarto lugar consecutivo em etapas. João Ferreira, por seu lado, foi 11.º e continua a sua aprendizagem na mais dura prova de todo-o-terreno do Mundo."Foi uma etapa tranquila, onde conseguimos impor um ritmo positivo. Repetimos o quarto lugar da etapa de ontem e estamos mais confortáveis com o carro e a forma de tirar melhor partido do mesmo. Avizinham-se dias duros em que todo o cuidado é pouco! Vamos tentar fazer mais e melhor até domingo", explicou Ricardo Porém, que está na sua quarta participação no Dakar, a segunda aos comandos de um SSV.João Ferreira, campeão nacional de todo-o-terreno, depois de três pódios na primeira semana, começou a segunda semana com objetivos bem delineados. "Nesta segunda semana queremos mesmo aprender e garantir a chegada ao final da prova. Só vamos impor um ritmo mais forte se virmos que há forte possibilidade de chegar a lugares de destaque. Hoje fomos 11.º na etapa mais curta do Dakar, mas que nos deu algum trabalho! A aprendizagem continua e amanhã damos início à Etapa Maratona", explicou.A ação volta na quinta-feira, com a segunda etapa maratona do Dakar'2023, o que promete desafios adicionais para os pilotos, já que não terão o auxílio das respetivas equipas de assistência.