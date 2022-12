Sébastien Loeb: «Rumo ao prólogo para entrarmos bem neste Dakar e em 2023»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto francês Sébastien Loeb, multi-campeão mundial em Ralis, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para deixar uma mensagem aos seus fãs na véspera do arranque do Dakar'2023. "Últimos ajustes hoje com o Fabian e Bahrain Raid Extreme. Amanhã, rumo ao prólogo para entrarmos bem neste Dakar, assim como em 2023", escreveu.