Toby Price e Nasser Al-Attiyah vencem Dakar

O australiano Toby Price (KTM), nas motas, e o qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota), nos carros, venceram esta quinta-feira a edição de 2019 do rali todo-o-terreno Dakar, após a 10.ª e última etapa, que terminou em Lima.

Toby Price, de 31 anos, apesar de lesionado no pulso direito, impôs-se hoje nos 112 quilómetros cronometrados da derradeira tirada e voltou a vencer a prova que tinha conquistado em 2016, naquele que foi o 18.º triunfo consecutivo da KTM, com 9.13 minutos de avanço sobre o austríaco e seu companheiro de equipa Matthias Walkner.

Nos carros, Al-Attiyah, que liderou praticamente todo o rali, somou o seu terceiro triunfo, depois de ter vencido a prova em 2011 e 2015, à frente do espanhol Nani Roma (Mini) e do francês Sebastien Loeb (Peugeot), nove vezes campeão do mundo de ralis, segundo e terceiro classificados, a 46.42 minutos e 1:54.18 horas, respetivamente.

O piloto natural do Qatar assegurou o primeiro título à Toyota, na oitava participação da marca japonesa, ao terminar no 12.º lugar a última etapa, a 9.01 minutos do espanhol Carlos Sainz (Mini), vencedor no ano passado, que se impôs em 1.20.01 horas.

A vitória nas motas esteve em aberto até ao último dia do rali, com os dois primeiros a iniciarem a etapa de hoje com uma diferença de pouco mais de um minuto.

Mas, Price, que tinha fraturado o escafoide direito em dezembro de 2018, segurou o triunfo ao vencer a última etapa, em 1:14.01 horas, menos 2.21 minutos do que o chileno Jose Cornejo (Honda) e menos 2.38 em relação ao austríaco Matthias Walkner (KTM), segundo e terceiro classificados, respetivamente.

O australiano terminou a prova com 9.13 minutos de avanço sobre Walkner, seu companheiro de equipa e vencedor do rali em 2018.

A KTM conquistou o 18.º Dakar consecutivo e fez o pleno no pódio, com a subida do britânico Sam Sunderland, campeão em 2017, ao terceiro lugar, a 13.34 minutos de Price.

O chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), que partiu do segundo lugar, foi relegado para o quarto posto, a 20.46 minutos, após uma queda na tirada, que terminou no 22.º posto, a 19.44 de Price.

O luso-alemão Sebastian Bühler (KTM) foi o primeiro 'rookie' a terminar a etapa de hoje, no 10.º lugar, a 10.41 do vencedor, enquanto Joaquim Rodrigues Jr. (Hero) concluiu a etapa no 12.º posto, a 13.55.

Mesmo assim, Joaquim Rodrigues Jr. garantiu o estatuto de português mais bem classificado nas motas, com o 17.º lugar, a 5:21.19 de Price, à frente de Bühler, 20.º, a 6:54.10.

O argentino Nicolas Cavigliasso (Yamaha), o chileno Francisco Lopez Contardo (Can-Am) e o russo Eduard Nikolaev (Kamaz) venceram em 'quads', SxS e camiões, respetivamente.