Sebastian Bühler em terceiro após primeira etapa do Rali da Andaluzia

O motard luso-alemão Sebastian Bühler (Hero) foi esta quinta-feira terceiro classificado na primeira etapa do Rali da Andaluzia de todo-o-terreno, ganha pelo espanhol Lorenzo Santolino (Sherco), e ocupa o mesmo posto na geral da prova de preparação para o Dakar2022.

Num dia em que o catari Nasser Al-Attiya (Toyota) aumentou o domínio nos carros, foi Santolino a impor-se nas motos nos 177 quilómetros cronometrados, após o prólogo que tinha sido vencido por Joaquim Rodrigues (Hero).

O luso teve de abrir a tirada, acabando por cortar a meta no nono lugar, seguindo em oitavo na geral, em que Bühler é terceiro, a 42 segundos do líder, o espanhol Joan Barreda (Honda), e a 20 do vencedor da primeira etapa.

A segunda etapa, na sexta-feira, tem chegada em Coripe ao cabo de 451 quilómetros, 339 deles cronometrados.