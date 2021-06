Jutta Kleinschmidt vai disputar competição de todo-o-terreno para carros elétricos

A alemã Jutta Kleinschmidt, única mulher a vencer o rali Dakar, em 2001, vai disputar as três últimas provas do ano do campeonato Extreme E, anunciou esta quinta-feira a organização da competição de todo-o-terreno para carros elétricos.

Kleinschmidt, de 58 anos, vai estrear-se na prova marcada para Kangerlussuaq, na Gronelândia, em 28 e 29 de agosto, ao volante de um carro da equipa ABT CUPRA XE.

A competição conta com duas etapas disputadas, na Arábia Saudita e no Senegal, ambas vencidas pela equipa do alemão Nico Rosberg, antigo campeão de Fórmula 1, com os pilotos sueco Johan Kristoffersson e a australiana Molly Taylor.

Kristoffersson e Taylor lideram a competição, com 71 pontos, mais 14 do que a dupla formada pelo francês Sébastien Loeb, nove vezes campeão mundial de ralis, e a espanhola Cristina Gutiérrez, da Team X44.

O objetivo da competição passa por promover a mobilidade elétrica e sensibilizar o público para as questões ambientais.