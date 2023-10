Josep Garcia repete vitória no segundo dia do Enduro GP de Portugal

O piloto espanhol Josep Garcia (KTM) venceu este domingo o segundo dia do EnduroGP de Portugal, penúltima ronda do campeonato do mundo, que decorreu em Valpaços (Vila Real).

Garcia, que venceu seis das 11 especiais disputadas, terminou o dia com o tempo de 1:11.51,62 horas, batendo o britânico Steve Holcombe (Beta) por apenas 1,9 segundos. O italiano Andrea Verona (GasGas) foi o terceiro, a 58,83 segundos.

"Foi um fim de semana incrível para mim. Vencer os dois dias é um regresso perfeito. Depois da minha queda na Suécia não estava muito confiante. Mas trabalhei muito no verão para recuperar a forma", explicou o espanhol.

Garcia disse ainda que não sabia "como as coisas iam correr em Portugal", mas que se sentiu "bem".

Sobre a corrida, garantiu que "foi uma luta intenso durante todo o fim de semana com o Steve e com o Andrea, mas, apesar de algumas quedas", conseguiu vencer "ambos os dias".

O sueco Albin Norrbin (Fantic) voltou a vencer na classe Júnior enquanto o italiano Kevin Cristino (Fantic) ganhou entre a Youth. Nesta categoria, Francisco Leite (Sherco) foi 18.º e penúltimo, com Frederico Rocha (GasGas) em 19.º e último.

Com seis das sete rondas disputadas, Steve Holcombe lidera, com 196 pontos, seguido de Andrea Verona, com 177. Josep Garcia é terceiro, com 170.

O campeonato termina no próximo fim de semana, novamente em Portugal, mas em Santiago do Cacém.