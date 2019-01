África Eco Race: Elisabete Jacinto foi segunda na etapa e mantém liderança

A piloto portuguesa Elisabete Jacinto, em MAN, manteve esta quarta-feira a liderança dos camiões na prova de todo-o-terreno África Eco Race, tendo alcançado o segundo lugar na oitava etapa da competição que decorre na Mauritânia."Foi um dia difícil. Foi uma daquelas etapas demolidoras e esgotantes. Fizemos os primeiros 100 quilómetros sempre na areia mole e havia muita erva e por isso tínhamos que andar devagarinho para conseguir passar. Também foi uma especial complicada em termos de navegação. Mas conseguimos terminar bem porque agora posso baixar a pressão dos pneus e a potência do motor permite-me avançar com uma maior facilidade", assinalou em comunicado Elisabete Jacinto.A equipa portuguesa, composta por Elisabete Jacinto, José Marques e Marco Cochinho, cumpriu os 445,12 quilómetros da jornada que ligou Chami a Azougi em 6:29:26, terminando atrás do belga Noel Essers, que gastou menos 11 minutos.O trio luso parte para a nona etapa no primeiro lugar da categoria camião com uma vantagem de duas horas para Noel Essers, e permanece na sexta posição da classificação conjunta auto/camiões.Esta oitava jornada deveria ter sido a segunda parte de uma etapa maratona que acabou por ser inviabilizada, por decisão do diretor de prova, devido aos atrasos sofridos na entrada na Mauritânia.Na quinta-feira, disputa-se a nona etapa do Africa Eco Race 2019, com um total de 374,10 quilómetros.