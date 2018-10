António Maio faz a estreia no Dakar 2019 nas duas rodas

António Maio, tricampeão nacional de todo-o-terreno, vai estrear-se no Dakar em 2019, confirmou esta quarta-feira através da sua assessoria de imprensa.O piloto alentejano, que vai lutar pelo tetracampeonato no fim de semana, em Portalegre, confirmou hoje a presença na prova de todo-o-terreno que se vai disputar integralmente no Perú, aos comandos de uma Yamaha WR 450 Rally."Estou muito feliz por finalmente poder dar este passo rumo a um sonho que tinha já há alguns anos. Chegou finalmente a hora de participar na prova rainha do todo-o-terreno mundial", disse o piloto, em declarações difundidas pela sua assessoria de imprensa, falando em "sonho" tornado "realidade". "Irei dar o meu melhor sabendo que levo comigo para o Peru a força de todos os que torcem por mim" disse ainda o piloto da Yamaha.Aos 32 anos, António Maio divide a competição com uma carreira na GNR. Divide com Mário Patrão os títulos nacionais de todo-o-terreno dos últimos dez anos.A 41.ª edição do Rali Dakar decorrerá de 06 a 17 de janeiro de 2019 e contará com um total de 10 etapas (duas das quais maratona) todas disputadas integralmente no Peru.Ao todo serão cinco mil quilómetros, três mil dos quais cronometrados, de um percurso 70 por cento de dunas.Esta é a primeira vez desde 2009 que o rali não contará com a Argentina no seu itinerário.