Avaria atrasou João Ferreira no Abu Dhabi Desert Challenge

O piloto português João Ferreira (Yamaha) atrasou-se esta terça-feira na segunda etapa do Abu Dhabi Desert Challenge, segunda prova do Mundial de todo-o-terreno, devido à rotura do diferencial traseiro da sua viatura.



O piloto natural de Leiria, que era o quarto classificado entre os concorrentes de veículos ligeiros (SSV) que participam no campeonato do mundo, cedeu muito tempo a reparar a avaria, numa especial de 257 quilómetros em redor de Qasr Al Sarab.

"Perto do quilómetro 40, partimos um diferencial traseiro e só nos foi possível continuar fruto de um bom trabalho de equipa, onde a Annett Fischer e a Annie Seel Dakar nos cederam o material necessário, permitindo-nos completar a etapa. Atrasamo-nos na geral, mas vamos continuar a lutar por bons resultados até sexta-feira para dar à X-Raid algumas alegrias", explicou o piloto português, de 23 anos.

João Ferreira, que é navegado por Filipe Palmeiro, não conseguiu concluir a etapa, regressando ao acampamento pelo percurso de ligação.

Na quarta-feira poderá retomar a competição, com uma forte penalização, tal como aconteceu na véspera ao francês Sébastien Loeb (BRX).

O piloto gaulês teve de trocar o motor do seu veículo e foi brindado com uma penalização de 50 horas, a que se vieram somar mais 15 minutos por ter falhado um ponto de passagem obrigatória.

Os novos regulamentos obrigam a que os dois tablets que os pilotos transportam consigo com o 'roadbook' (livro com as indicações do percurso) validem a passagem nos 'waypoints', mas, no caso de Loeb, só um deles validou. "Foi muito estranho", lamentou Loeb.

A vitória sorriu a Nasser Al-Attiyah (Toyota), do Qatar, líder da geral com 18 minutos de vantagem sobre o saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota), de acordo com a classificação oficiosa (a classificação ainda não foi disponibilizada pela organização).

Nas motas, o francês Adrien van Beveren (Honda) é o novo líder, depois de ter vencido a tirada de hoje. "Os nossos pilotos estão a fazer um grande trabalho", resumiu o português Ruben Faria, que dirige a formação da Honda.

Van Beveren tem agora 1.30 minutos de vantagem sobre o chileno Pablo Quintanilla (Honda).

Na quarta-feira disputa-se a terceira de cinco etapas, com 266 quilómetros, novamente em redor de Qasr Al Sarab.